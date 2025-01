Ziak, Rim'K, Youssoupha : ça bouge dans le rap français ce vendredi

Petit focus sur les sorties de ce vendredi soir : ça y est, l'année a vraiment commencé.

Et un nouveau vendredi de plus dans le monde du rap français, qui commence doucement à se réveiller après les Fêtes de fin d'année. Car si les semaines qui précèdent les vacances d'hiver sont souvent des semaines de grosses sorties, ensuite, ça se calme. Un calme d'un ennui mortel, pendant les premiers jours de janvier, mais cette fois ça y est : la saison 2025 du rap français est lancée. Avec du Ziak, du Rim'K, du Youssoupha, et même du Coelho, du WaïV, du Dau, du Timal. Bref, il y en a pour tous les goûts ce vendredi !

Ziak, le plus attendu

Ziak avait absolument choqué le rap français avec "Akimbo", avant de baisser un peu de régime avec "Chrome". Autant dire que son tout nouvel album qui sort aujourd'hui, "Essonne History X", est très attendu, et ça tombe bien, il est là. Avec des feats très ambitieux: TH, Kaaris, Josman, Jolagreen, et Zed, sacré casting même si on sait que Ziak est souvent meilleur en solo.

Ensuite, c'est Rim'K qui surprend les fans, avec un EP sorti quasiment sans faire de promo. Le projet s'appelle "RUN", il contient 4 titres dont un feat avec TH (dans tous les bons coups) et un autre avec SDM, rien que ça, ça devrait vous convaincre à aller l'écouter. Pour rester sur les anciens, on a aussi Youssoupha qui sort, lui, un nouveau morceau disponible ce vendredi : "Dieu est grande", un morceau qui est apparemment écrit pour sa fille.

Niveau projet, on note aussi que Coelho, finaliste de "Nouvelle Ecole" saison 2, dévoile son nouvel album "Un jour sans fin". En ce qui concerne les morceaux à aller écouter ce weekend, on a là aussi des noms assez gros : Ben PLG, DAU, Graya, Kalash Criminel, JRK 19, Lartiste, Nahir, Souffrance, Timal avec Leto et Gradur, ou encore TK. Bref, ça y est, on a vraiment commencé l'année rap.