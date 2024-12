Booba s'acharne sur Gazo

Il en profite aussi pour balancer quelques clashs à Sadek, Rohff, Maes et même Gims.

On le sait tous : ces dernières années, Booba s'est beaucoup plus fait remarquer pour ses clashs sur les réseaux sociaux que pour ses morceaux, ou les artistes qu'il produit. Certains rencontrer pourtant un succès énorme, à l'image de SDM, mais Kopp continue d'essayer d'attirer l'attention en allumant tout le rap game sur Twitter, et ça marche plutôt bien. Après son interview pour l'émission CKO qui a fait le buzz la semaine dernière, cette semaine, il a décidé d'allumer Gazo en multipliant les tweets pour se moquer du rappeur.

"Le Chalgoumi du rap FR"

On le sait, après lui avoir envoyé pas mal de force au début de sa carrière, Booba ne peut visiblement plus supporter Gazo. On ne sait pas si ce dernier lui a manqué de respect, lui a refusé un feat ou si Koppp s'est simplement réveillé du mauvais pied, mais il avait un paquet de rage à évacuer, et Gazo a été sa cible préférée du week-end. On commence par un tweet adressé à Gazo dans lequel Booba affirme qu'il est le "Chalgoumi du rap fr", en référence à l'imam de Drancy à la diction pas toujours très claire.

Booba en a aussi profité pour poster une sorte de "best-of" des moments où Gazo galère à parler en interview (même si, soyons honnêtes, ça peut arriver à tout le monde), pour tenter de continuer à enfoncer le rappeur du 93. On ne sait pas jusqu'où tout ça ira, pour l'instant Gazo n'a pas tellement répondu à Kopp à part en comparant ses chiffres et les siens. On imagine que cette fois, B2O n'a pas trop de dossiers à mettre en avant concernant le rappeur, raison pour laquelle il s'en tient aux insultes sur Twitter.

En vrai de vrai lui il est juste dans le game pour humilier notre espèce… @GazoMlg pic.twitter.com/0ezgof1PEf — Booba (@booba) December 29, 2024

Gazo n'a d'ailleurs pas été la seule cible du rappeur lors de ce week-end, puisque Booba en a aussi profité pour balancer quelques tacles à Sadek, Gims et Maes, avec des montages douteux et des extraits de conversations postés sur les réseaux sociaux. Bref, Kopp a de l'énergie pour éteindre en ce moment, mais il va falloir autre chose s'il veut continuer à faire la une de l'actu !