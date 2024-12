La Fève dévoile un projet surprise de 48 nouveaux morceaux

La Fève, définitivement le secret le mieux gardé du rap français.

Avec sa proposition unique, en termes d'écriture, de flows, de visuel, et même de communication, La Fève fait clairement partie des raisons qui font qu'on croit encore au rap français. Très peu de sons commerciaux, mais des gros bangers bien sales qui ont pété fort, une voix reconnaissable entre mille, un vrai charisme au micro et en clip, bref, un artiste sur lequel les jeunes rappeurs devraient prendre exemple plutôt que d'essayer de copier (sans succès) Lil Baby ou Gazo. En cette fin d'année 2024, La Fève est de retour, avec un nouveau projet de 48 titres.

"Empty the bin vol. 4" disponible partout

Avec La Fève, on est habitués à voir des projets sortir quasiment sans aucune promo, ni dans les médias, ni même sur les réseaux sociaux. Mais à chaque fois, ça surprendre quand même. Ce vendredi, avec aucun post sur Instagram, à peine une story discrète, le rappeur du 94 vient de dévoiler un nouveau volume de sa série de mixtapes "Empty the bin", le quatrième volume. Et comme il ne fait jamais les choses à moitié, le projet ne compte pas moins de... 48 titres, tous inédits.

Le tout, avec très peu de featurings, puisqu'on retrouve seulement 3 feats, avec 3010, Khali, et Ebo Sosa. Toujours aussi productif, La Fève continue sur son concept avec des morceaux qui ont été enregistrés entre 2022 et 2024. On ne saurait vous conseiller un titre parmi les autres, puisqu'il enchaîne tuerie sur tuerie, dès le premier morceau du projet, "Big Louis", on rentre directement dans le vif du sujet.

Plein de styles différents, mais toujours constant, on valide fort ce projet de La Fève qui va nous accompagner pendant les prochaines semaines ! Décidément, à chaque fin d'année, le rappeur est là pour choquer.