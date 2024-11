La Fève à l'aise dans "Laid Back"

Pour lui, c'est facile, encore plus quand il bosse avec Lyele et ThaHomey.

Les beatmakers et producteurs vont-ils enfin être reconnus à leur juste valeur dans le rap français? On ne sait pas, mais en tout cas, on est ravis de voir autant de projets sortir sous l'impulsion d'un producteur, qui appelle toutes ses connaissances du rap game pour venir poser un couplet sur leur album. Cette semaine, c'est Lyele qui a fait appel à La Fève, pour le clip du morceau "Laid Back". Un titre aux sonorités très trap, avec pas mal d'egotrip et une vraie maîtrise au micro, accompagné d'une vidéo à moitié stylée, à moitié inquiétante, comme les gros plans sur un mec en train de préparer du sale dans sa casserole. En tout cas, le morceau est carré, rien à dire ! Et vous, vous validez ?