Burna Boy : un nouvel album pour 2025

Pour faire patienter le public jusqu'à l'album, il vient de dévoiler un nouveau single incroyable, "Bundle By Bundle".

Si on remonte dix ans en arrière, toute l'industrie musicale européenne méprisait un peu ce qui venait d'Afrique en terme de production musicale. Mais aujourd'hui, certains artistes africains sont devenus de vrais incontournables, à la force de leur talent. Il n'y a qu'à prendre l'exemple de Burna Boy, qui a littéralement contribué à mettre le Nigéria sur la carte des zones bankables pour les labels : inconnu en 2010, il s'apprête à remplir le Stade de France en avril 2025. Le chanteur est déjà de retour avec un nouveau single, "Bundle by Bundle", qui annonce aussi un nouvel album.

Un véritable charbonneur dont on va entendre parler pendant toute l'année prochaine ! Car ce concert au Stade de France s'annonce légendaire, puisqu'on sait que Burna Boy a une très grosse fanbase chez nous. Mais en attendant ce jour, on va se concentrer sur ce nouveau single. Un véritable banger d'afrobeat, qui n'a pas encore de clip, mais on imagine que ça ne va pas tarder.

Toujours aussi doué pour chanter, il se montre aussi extrêmement fort dans un registre un peu plus agressif et catchy, notamment au début du premier couplet. On sait déjà que ça va twerker fort là-dessus dans les prochaines soirées. Un vrai hymne à la fête, qui devrait apparemment se retrouver sur son prochain album, "No Sign Of Weakness" qui, on l'espère, arrivera avant le concert au Stade de France, histoire de turn up avec de la nouveauté !