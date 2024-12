SDM : "Cartier Santos" décroche le single de diamant le plus rapide de l'année 2024

SDM a fait carton plein en 2024.

On arrive à la fin de l'année 2024 et ça va bientôt être l'heure de faire le bilan : qui a été le meilleur rappeur de l'année, qui a sorti le meilleur album, etc... Et à ce petit jeu, s'il y a un rappeur qui s'en est bien sorti, c'est bien SDM. Le rappeur a sorti son album "A la vie à la mort" à la fin du mois de septembre et le disque s'est immédiatement placé parmi les plus gros succès de l'année. Un album déjà certifié disque de platine et qui renferme effectivement quelques belles pépites. D'ailleurs, un des singles vient d'être certifié single de diamant !

Un morceau surprenant

Non seulement le single vient de décrocher un single de diamant, mais en plus, avec la manière, car c'est tout simplement le single de diamant le plus rapidement gagné de l'année 2024. Ce morceau nouvellement diamanté, c'est "Cartier Santos", qui a réussi l'exploit d'être single de diamant en seulement 2 mois et 7 jours d'exploitation (9 semaines).

Un morceau qui est assez surprenant, même si on sait que SDM est capable de proposer des tas d'ambiances différentes sur ses projets, avec du kickage bien agressif à la "Van Damme", mais aussi des morceaux beaucoup plus "mélo". Concernant "Cartier Santos", ce qui surprend, c'est la thématique : celle d'une histoire amoureuse entre un mec de quartier et une meuf assez redoutable, mais qui n'est visiblement là que pour l'oseille.

Une thématique déjà visitée mille fois dans le rap game, mais cette fois, le story-telling de SDM sort clairement le morceau du lot, avec des détails, un côté un peu personnel, bref on n'a clairement pas l'impression d'entendre le même morceau déjà entendu. Et la topline est vraiment quali, bref, chapeau à lui pour l'exploit et félicitations ! En espérant qu'il n'a pas fraudé pour en arriver là (on rigole évidemment), car Booba, son ex-boss du label 92i, est en train de faire la chasse aux fraudeurs dans le rap FR...