Mac Miller : un nouvel album posthume annoncé

On espère que ça ne va pas manquer de respect l'héritage de l'artiste...

Mac Miller l'étoile filante

Parmi les nombreuses pertes qui ont touché le rap US depuis ces dernières années, la mort de Mac Miller est probablement l'une des plus tristes. Car le public avait suivi de près le parcours du "jeune prodige", depuis son explosion avec les mixtapes "K.I.D.S." et "Best Day Ever". A cette époque, il avait bluffé tout le monde, qu'il s'agisse du public ou des rappeurs comme Wiz Khalifa qui l'avait pris sous son aile. Puis on avait aussi suivi sa descente aux enfers, sa dépression qui s'est doucement installée, avant d'apprendre la triste nouvelle de sa mort par overdose (non voulue, la dope était trafiquée et des dealers ont d'ailleurs été condamnés). Depuis, les fans sont tristes, même s'ils ont quelques sorties posthumes à se mettre sous la dent. On vient d'ailleurs d'apprendre qu'un nouvel album allait voir le jour.

"Balloonerism" : nouvel album posthume en approche

Le Camp Flog Gnaw est un festival organisé par le rappeur américain Tyler, The Creator depuis 2012 et c'est pendant cet événement qu'a été annoncé le nouvel album posthume de Mac Miller. Un trailer vidéo de plus de deux minutes a été diffusé sur les écrans du festival et le public présent sur place a plutôt bien accueilli la nouvelle. La vidéo est visiblement faite à l'aide de la technologie CGI et on y découvre une sorte de film d'animation à l'ambiance un peu onirique, avant d'avoir droit à la cover de l'album.

Balloonerism 🎈 pic.twitter.com/AOmEXOPUlR — The Mac Miller Memoir (@MacMillerMemoir) November 17, 2024

Une cover qui représente un portrait un peu abstrait de Mac Miller, fait par l'artiste Alim Smith, que le rappeur avait complimenté de son vivant. C'est donc normal de retrouver cette œuvre en cover de l'album. Le projet s'appellera "Balloonerism", et on ne sait pas encore quand il sera disponible, même si la vidéo précise "bientôt".

Deux morceaux inédits ont également été partiellement révélés : "The Song That Changed Everything" en feat avec SZA et "5 Dollars Pony Ride". Cet album posthume aurait été enregistré par Mac Miller en 2014, en une semaine, alors qu'il devait boucler sa mixtape "Faces". D'après Quentin Cuff, manager du rappeur, le projet est très "loufoque et étrange" et devrait donc particulièrement bien coller à l'univers de Mac Miller, dont on espère que l'héritage sera respecté !