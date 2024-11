Booba analyse l'album "Fitna" de Rohff sur Youtube : "C'est tuba"

Actuellement en clash, Booba n'a pas mâché ses mots sur le projet de l'artiste du 94.

Booba en Youtubeur, un grand divertissement !

Depuis quelques jours, Booba teasait une analyse très attendue sur le dernier album de Rohff, Fitna. Ce lundi 11 novembre à 18h, la vidéo tant attendue a finalement vu le jour sur YouTube, et l'engouement est au rendez-vous : en moins de 24 heures, la vidéo affiche déjà 500 000 vues. Autant dire que le public était au rendez-vous pour écouter le DUC de Boulogne donner son avis sur son éternel rival.

Durant les 13 minutes de cette vidéo, Booba tente de se montrer "objectif" mais reste fidèle à sa réputation. Pour les fans et les observateurs, il n'est pas surprenant que Booba n’ait pas été tendre avec Rohff. En analysant les prods et le flow de l'album, il souligne ce qu'il considère comme un son "démodé" qui rappelle les années 2000. "Ça sonne vieux, c'est tuba", lâche-t-il, visiblement peu impressionné. Selon Booba, l'album n’est tout simplement pas "à l’air du temps".

"Même me moquer j'ai du mal"

En enchaînant les critiques, Booba souligne que Rohff semble toujours en quête de sa première certification, pointant ainsi ce qu’il perçoit comme un manque de succès de son rival dans l’industrie actuelle. Selon lui, l'album "Fitna" est "ennuyeux et fade" et ne correspond en rien aux standards du streaming en 2024 : "Tu ne stream pas ça en 2024", commente-t-il avec ironie.

Malgré ses piques envers Rohff, Booba ne manque pas de reconnaître le talent des autres invités sur le projet. Il salue en effet Lino et Le Rat Luciano, tous deux en featuring sur l’album. Cependant, il ne manque pas d'utiliser ces compliments pour enfoncer Rohff un peu plus : "Le Rat Luciano, on le reconnait pour son écriture, il t’a éteint en 4 mesures, pareil pour Lino, il t’a éteint en 4 mesures."

Quant aux refrains de Fitna, Booba ne mâche pas ses mots et les qualifie de "catastrophe".

En concluant sa vidéo, Booba termine en disant ne pas avoir été assez cinglant car "c'est tellement fade que même me moquer j'ai du mal"