Eminem : "Encore", l'album intimiste qui l'a propulsé au sommet !

Un album considéré comme un classique va fêter ses 20 ans le 12 novembre !

"Encore" un album qui aura marqué les années 2000

Il y a tout juste 20 ans, Eminem sortait son cinquième album studio, Encore, le 12 novembre 2004. Un véritable classique du rap, qui continue de marquer les esprits et de confirmer la place d'Eminem comme l’un des artistes les plus influents de sa génération.

Dès sa sortie, Encore fait un démarrage fulgurant. Aux États-Unis, l’album écoule 710 000 copies en seulement trois jours et atteint 1 582 000 ventes en dix jours. Cet engouement est accompagné de critiques majoritairement favorables, qui saluent l’audace et la sincérité de l’artiste. Le succès d’Encore ne s’arrête pas là : l'album est nommé pour trois Grammy Awards lors de la 48e cérémonie. Et avec le temps, il n’a cessé de prouver sa popularité, atteignant en mars 2022 la certification de 5x platine aux États-Unis et cumulant plus de 18,1 millions de ventes à travers le monde.

Un projet très personnel !

Encore est un album personnel, où le grand ami de 50 Cent explore des thèmes intimes et complexes. Parmi les morceaux marquants, on trouve "Puke", "Spend Some Time" et "Crazy in Love", où l’artiste se livre sur sa relation tumultueuse avec son ex-femme, Kim. Ce n’est pas la première fois qu’Eminem évoque ce sujet, mais sur Encore, il semble plus vulnérable, plus direct. Il rend également hommage à sa fille, Hailie Jade Mathers, dans le titre "Mockingbird", où il lui promet de toujours être là pour elle, malgré les épreuves.

L’album aborde également des sujets sociaux et politiques. Avec "Mosh", Celui qui s'est fait troller par Lil Pump lors des dernières élections américaines s’en prend directement à l’administration Bush et exprime son désaccord avec les politiques de l’époque, une prise de position audacieuse qui montre que le rappeur ne craint pas de mêler son art à la politique.

Eminem revient aussi sur son passé dans des morceaux comme "Yellow Brick Road", où il évoque son enfance difficile et les épreuves qui l’ont forgé. Il se confie également sur ses relations compliquées avec ses parents dans "Evil Deeds", où il analyse les traumatismes de son enfance.

Encore est un album complet, à la fois personnel et provocateur, qui allie introspection et critiques sociales. Il reste à ce jour l’un des projets les plus emblématiques d’Eminem. Vingt ans après sa sortie, il est clair qu'Encore a marqué l’histoire du rap et a laissé une empreinte indélébile sur la carrière de Slim Shady.