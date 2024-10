Ninho et Niska expliquent pourquoi ils ont quitté le quartier

Les deux rappeurs ne vivent plus dans leur ville d'origine depuis quelques temps.

"Goat" fait un beau carton

Cela va bientôt faire une semaine que l'album commun de Niska et Ninho, "GOAT", est sorti. Un projet qui réunit deux des plus gros poids lourds de l'industrie du rap fr, et qui a déjà effectué un démarrage remarquable. D'ailleurs, on ne devrait pas tarder à avoir les chiffres d'exploitation de la fameuse "première semaine", pour voir où le projet se classe par rapport à la concurrence. Maintenant que le disque est sorti partout, les deux rappeurs ont commencé à multiplier les interviews. Lors d'un entretien exclusivement publié sur la chaîne de Niska, les deux kickeurs ont dévoilé les raisons qui les ont poussés à quitter le quartier.

Plus vraiment des jeunes loups

C'est un peu étrange de publier ses interviews sur sa propre chaîne Youtube, à la base dédiée au rap. Mais on se souvient de l'épisode très conflictuel entre Ninho et Mehdi Maizi, lors de la promo après la sortie du dernier album de NI. Le rappeur avait demandé à faire supprimer son interview pour des raisons obscures. Au moins, sur leur chaîne, les deux artistes ont pu choisir eux-mêmes les questions auxquelles ils voulaient répondre... Ils ont d'ailleurs été interrogés sur leur rapport au quartier, expliquant tous les deux avoir déménagé ailleurs, même s'ils y passent encore assez souvent.

"Avant j'avais ce truc de toujours me sentir accroché. Mais après au bout d'un certain âge tu te rencontres que ça ne vas même plus avec... Même nous, quand on traînait, des grands qui avaient notre âge quand on était petits, il n'y en avait pas trop. T'as capté, c'est même des légendes on commence à parler d'eux au passé, il n'y en a pas beaucoup qui restent. Ceux qui sont là, c'est peut-être même ceux qui sont pas trop dans le bon. Ceux qui sont dans le bon, ils sont loin, marmots, femme, boulot, ils n'ont plus trop le temps d'être là. Alors si tu fumes pas, tu vas faire quoi?" - Niska

Côté Ninho, on a un peu le même son de cloche, même si le jeune rappeur souligne aussi le fait que d'avoir changé de statut, ça les incite à moins rester collé au quartier et à l'image que les gens attendent qu'ils renvoient. Les deux rappeurs ont aussi mentionné le fait que ça ne sert à rien de surjouer la street, de s'entourer de gens violents venant de son quartier pour faire la sécurité, que tout ça n'avait pas beaucoup de sens. On ne peut qu'approuver ! D'ailleurs, il y a quelques jours, c'est Kaaris qui expliquait qu'il avait lui aussi quitté Sevran pour partir à Lisbonne, un peu pour les mêmes raisons.