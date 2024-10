Gazo annonce l'"Apocalyspe" !

Le rappeur sortira son tout premier album le 29 novembre prochain !

Gazo revient pour tout fracasser avec APOCALYPSE, son tout premier album qui sort le 29 novembre. Après ses mixtapes cultes – DRILL FR en 2021, KMT en 2022, et LA MELO EST GANGX avec Tiakola en 2023 – le king de la drill française passe la vitesse supérieure avec ce projet ultra-attendu.

Un parcours de ouf jusqu’à l’Apocalypse

Depuis qu’il a lâché DRILL FR, Gazo a régné en maître sur le game, imposant son style bien hardcore et son flow imparable. Avec APOCALYPSE, il continue de monter en puissance et compte bien marquer le rap français de son empreinte.

Pour annoncer la couleur, Gazo a balancé le son POP en feat avec La Mano 1.9. Ce banger met direct dans l’ambiance du projet : des vibes drill et des prods énervées pour ambiancer les fans et les faire patienter jusqu’à la sortie.

Pour cette sortie, Gazo a prévu du lourd : trois éditions différentes de l'album – Acid, Stor et Fire – chacune avec ses bonus exclusifs, histoire de faire kiffer les puristes et les collectionneurs.

Précommandes dispo et merch de folie

Les précommandes sont déjà ouvertes, avec de quoi ravir les fans. En plus des vinyles et CD, y’a aussi du merch stylé, des posters, et même des places pour la release party et des showcases partout en France. Bref, un max de goodies pour vivre l'Apocalypse en grand.

Les fans de Gazo et de rap savent déjà quoi faire le 29 novembre. Avec APOCALYPSE, Gazo s’apprête à mettre une claque au game et à solidifier son statut de boss.