Franglish s'énerve en plein showcase : "Vous ne savez pas à qui vous faites ça !"

Franglish est actuellement en pleine ascension ! Après avoir fait une tournée sold-out à l'Accor Arena à Paris, il avait même décidé de se lancer en tournée... aux Etats-Unis ! Si aujourd'hui, chaque morceau de l'artiste de 30 ans devient viral, l'histoire était tout autre au début de sa carrière, et ce dernier avait discuté sur sa pire expérience en showcase :

"Je vais jamais oublier, c’était à Dijon. Le club il est balèse. C’est peut-être 1000/2000 personnes. Deux salles, deux ambiances. Ils sont là-bas et là-bas. Devant moi, vingt trente personnes. Dans l’autre pièce, c’est full. Dans ma tête, je me suis dis : ‘ils sont tous au courant que je suis là’. J’ai chanté, j’avais l’impression que mes sons ils allaient jamais finir. T’as zéro gestu. Tout ce que tu fais c’est bizarre, tu te sens lourd. Il n’y a personne. Même le gars qui parle à son pote, tu l’entends. Ils sont pas beaucoup. Dans le van, le silence qu’il y a au retour. Je vois le manager, le DJ. Je commence à me poser des questions : ‘est-ce qu’ils vont rester’. Sur snap, tu vois les showcases des autres artistes, full, plein à craquer. Je commence à trouver des excuses."