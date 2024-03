Franglish annonce une tournée... aux Etats-Unis !

L'artiste français part à la conquête du coeur des Américains.

Franglish s'apprête à s'envoler pour les Etats-Unis ! L'artiste français qui dévoilait récemment son dernier album "Prime" va réaliser une série de concerts de New-York à Los Angeles. Une consécration pour Franglish qui s'attaque désormais au public américain.

Il est à son "Prime". Avec son nouvel album, Franglish prouve qu'il n'a besoin de personne pour briller, avec douze titres entièrement en solo. De passage chez Generations pour la sortie de ce projet, il vantait les mérites du travail acharné pour en en arriver là où il est aujourd'hui. "Mon but c'est de montrer aux gens que le talent ce n'est pas suffisant : c'est le travail", disait-il au micro de Jefferson. Un travail qui l'emmène désormais de l'autre côté de l'Atlantique. Car Franglish vient d'annoncer une tournée... aux Etats-Unis !

Dès le 2 mai prochain, l'interprète de "Position" s'envole vers New York sur la scène du Meadows. Le lendemain, direction Washington au Martini. Franglish ira ensuite à Atlanta à L'Underground le 5 mai, pour enfin terminer cette belle tournée à Los Angeles le 11 mai. "Tu as des fans ici, peut-on entendre dans la vidéo promotionelle. Ils attendent tous Mr. Vibe. (...) Montre-leur comment les Français font !". Avec plus de 3 millions d'auditeurs mensuels sur Spotify, c'est une véritable consécration pour l'artiste qui exporte désormais son talent aux States après son immense succès en France.