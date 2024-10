13 organisé 2 réalise un démarrage de fou !

Le projet 100% marseillais réalise l'un des plus gros démarrage de l'année !

"C'est Marseille bébé"

Marseille a été bien représenté ce week-end ! En effet, ce vendredi est sorti la deuxième édition de la compilation 100% marseillaise "13 Organisé 2". Au total, 26 titres, 165 rappeurs et un freestyle historique qui montre que Jul et ses amis ont décidé de faire les choses en grand. Alors que le succès marketing est présent depuis la sortie du projet, avec notamment la vente de maillot "13 organisé", on peut déjà vous dire que le succès commercial commence à tendre le bout de son nez. En effet, on a enfin les chiffres en mid-week du projet. Si SDM avait déjà fait fort cette année avec son projet "ALVALM", le collectif marseillais a décidé de frapper encore plus fort.

"13 Organisé II" braque le rap game !

En effet, en 3 jours, le collectif marseillais ont vendu 14,599 exemplaires ! C'est l'un des plus grands démarrage de l'année 2024 ! Nul doute que ces chiffres vont alors se multiplier et se rapprocher du fameux disque d'Or (50.000 exemplaires) en 1 semaine seulement.

🚨 13 ORGANISÉ vend 14 599 exemplaires en 3 jours avec « 𝟭𝟯 𝗢𝗥𝗚𝗔𝗡𝗜𝗦𝗘́ 𝟮 » ! pic.twitter.com/JtRkQKKuN6 — Midi/Minuit (@midiminuit__) October 7, 2024

Ce qui est marquant sur ces chiffres, c'est la grosse pourcentage de vente en physique qui obtient près de 84% avec près de 12 000 albums vendus contre seulement 15% en streaming.

Une belle consécration pour un album qui dure près de 4h. Alors selon-vous, quels seront les chiffres en cette fin de semaine ?

L'objetif ? Disque d'or dès la first week.