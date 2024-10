Damso : Son nouvel album est terminé !

La sortie du projet est imminent !

"Je pense qu'on est bon"

On a enfin des nouvelles de Damso ! Alors qu'il a annoncé à la rentrée sortir plusieurs projets pour cette fin d'année, avec "Vieux son" sorti fin août, un nouveau projet avec des titres inédits devait voir le jour sur le mois de septembre. Sauf qu'après cette annonce, c'était silence radio pour Dems. Mais ce mardi 7 octobre, il a décidé de s'exprimer pour dévoiler l'avancé de ses projets futurs. Et ça tombe bien, l'album qui était prévu au mois de septembre est fini et sortira prochainement ! Le rappeur de 32 ans est sorti du silence sur son compte Instagram avec plusieurs stories :

"Bonjour la nation ! Désolé du retard... je pense qu'on est bon !"

Après ça, le rappeur bruxellois dévoile les coulisses et les sessions studios avec quelques extraits de ses prochains morceaux. Mais l'info la plus importante, c'est que le projet a été envoyé en master ! Une étape très important dans la conception d'un album car c'est la dernière marche avant une sortie officielle. On peut donc s'attendre que l'album verra le jour à la fin du mois d'octobre.

Damso s'excuse auprès de ses abonnés de ne pas avoir tenu parole sur une possible sortie en septembre, mais pour se faire pardonner, l'interprète de "Periscope" a annoncé un nouveau clip d'un morceau intitulé "Chrome" qui sortira prochainement.

"Désolé, j'voulais vraiment aller jusqu'au bout ! En attendant la fin du master on va clipper CHROME avec Christophe et après il est à vous. Bonne journée et à bientôt. #Viesurnous"

Avec toutes ses infos, on peut être rassuré, on aura bien du Damso pour cette fin d'année 2024 !