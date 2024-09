Ninho & Niska : bientôt un album en commun après un teaser explosif !

"GOAT" (Greatest Of All Time) bientôt disponible.

Les deux artistes emblématiques du 91 s'unissent.

Le monde du rap français s'apprête à vivre un événement majeur avec l'annonce d'une collaboration entre Ninho et Niska. Les deux artistes emblématiques du 91 s'unissent pour un projet commun qui promet de marquer l'histoire...

Le 25 octobre 2024, Ninho et Niska dévoileront leur album commun "GOAT". Le projet suscite déjà un engouement dans le milieu du rap français. Pour annoncer cette sortie événement, les deux artistes ont dévoilé un teaser explosif sur les réseaux sociaux :

Une vidéo qui met en scène des débats autour de la notion de "meilleur" dans différents domaines, faisant écho au titre de l'album "GOAT" (Greatest Of All Time).

L'ambition du duo ne s'arrête pas à la sortie de l'album. Ninho et Niska ont également annoncé une tournée des Zéniths prévue pour 2025.

"GOAT" promet de bousculer les codes du rap français en proposant une fusion inédite entre deux des artistes les plus influents de leur génération. Avec leur notoriété grandissante à l'international, Ninho et Niska pourraient profiter de ce projet commun pour conquérir de nouveaux territoires et porter haut les couleurs du rap français à l'étranger.