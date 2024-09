PNL : Dans la légende fête ses 8 ans ! Retour sur les courts métrages qui ont mis le groupe dans une autre dimension.

L'album a cumulé 1,2 million de ventes.

En 2016, le rap Français avait pris un gros tournant. Cette année là, on eu l’éclosion de plusieurs rappeurs qui sont aujourd'hui des pionniers comme Damso avec "Batterie Faible" ou encore SCH avec "Anarchie". Des albums devenus des classiques. Il y a eu également des rappeurs qui ont confirmé leur succès avec Gradur et "#WhereIsLalbumDeGradur", Nekfeu avec "Cyborg" devenu disque de Diamant et bien évidemment PNL avec "Dans la légende", un projet qui emmené N.O.S et Ademo dans une autre dimension.

En effet, le groupe a vendu près d'1,2 million de disques et donc certifié double Diamant. Récemment, il a été mentionné que cet album serait le "meilleur album de l'histoire du rap français" selon les internautes. Mais alors comment peut-on expliquer ce succès ?

Si déjà les 18 sons sont riches artistiquement, et contient notamment de nombreux classiques, mais le groupe a tiré son épingle du jeu grâce à des coups de maître en terme de communication et de marketing, qui a permis à l'album de continuer sur la durée. Et cela passe notamment par une série de clip sous forme de 4 courts métrages de 8, 14, 16 et 30 min.

1- NAHA

Avant ce clip, la DA de PNL était souvent à l'extérieur sous des paysages exotiques, sans aucun scénario. Mais cette fois-ci, c'est chez eux qu'Ademo et NOS ont décidé de filmer. Très surprenant encore, les deux membres sont absent du clip pour la première fois. Durant 8 minutes, les deux frères nous livrent une sombre vision de la vie de cité, au programme : deal, violence, justice, famille. Le clip est sorti quelques jours avant l'arrivée de l'album.

2- ONIZUKA

2 mois plus tard, le groupe rempile pour une partie 2 avec Onizuka. Le titre est plus aéré pour laisser place à l'histoire et scénario bien sombre si propre aux courts métrages de cette série. Plus aucun doute, la musique de PNL n'a pas besoin de s'écouter, elle doit se regarder également.

3- Béné

Comme on dit, jamais deux sans trois ! Après avoir vu le succès des deux premiers clip, c'est donc avec le morceau Béné que PNL est revenu pour un troisième court métrage de 16 minutes et qui met un poids assez lourd dans la violence et la faim de vengeance. Cette fois-ci, l'engouement était tellement grande que certains personnages de la série, notamment un dénommé "Coca" était devenu l’ennemi public numéro 1 sur les réseaux sociaux. Ici on arrivait à une conclusion, où toute la vidéo a été maîtrisé à la perfection.

4- Jusqu'au dernier gramme

Comme on a vu dans les trois épisodes précédents "Jusqu’au dernier gramme" met en avant un réalisme époustouflant. Ici il y a peu de dialogues, mais des images et des messages forts rythmés par une instrumentale qui donne de l’épaisseur à un moyen-métrage de 30 minutes qui constitue le double des deux anciens épisodes.

2016 et 2017 ont été des dates qui ont révolutionné le rap français, qui est devenu à ce moment précis la musique la plus écouté en France, et sans aucun doute, PNL y a été pour quelque chose.