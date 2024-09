The Weeknd annonce un nouvel album et se confie sur son anxiété

"Hurry Up Tomorrow"

L'attente touche à sa fin pour les fans de The Weeknd. La superstar canadienne vient d'annoncer la sortie prochaine de son très attendu nouvel album, "Hurry Up Tomorrow", prévue avant la fin de l'année 2024. Cet album marquera la conclusion de sa trilogie conceptuelle entamée avec "After Hours" et "Dawn FM".

Absent des bacs depuis la sortie de "Dawn FM" en 2022, The Weeknd a créé l'événement en dévoilant la pochette de son prochain album sur ses réseaux sociaux. Si la date précise de sortie reste encore un mystère, l'artiste a promis que "Hurry Up Tomorrow" serait disponible dans les prochains mois.

ALBUM COVER: https://t.co/GJqYKdluzP pic.twitter.com/eHXBKDEYCP — Abel Tesfaye (@theweeknd) September 7, 2024 Dans une interview, le chanteur de 34 ans s'est confié sur le côté créatif derrière ce projet : "Il y a toujours une certaine pression pour réussir mon dernier album. Parfois, ce n'est pas ce que les gens attendent de moi, mais j'espère qu'ils apprécieront le résultat final. Cette discographie est le fruit d'un long travail de planification." Au-delà de ses projets musicaux, The Weeknd s'est ouvert sur ses problèmes de santé mentale, en particulier son combat contre l'anxiété. Lors d'un entretien avec Billboard Brazil, l'artiste a révélé avoir fait une crise de panique juste avant l'interview : "Mon anxiété est une lutte constante. J'ai l'impression qu'elle ne disparaît jamais complètement. J'apprends à la gérer, mais j'ai compris qu'elle fait partie intégrante de ma vie."