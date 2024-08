Un nouvel album de Booba ? Le Duc répond à ses fans

"La piraterie n'est jamais finie"

Booba annonce la fin de sa carrière solo et mise sur les talents de son label ! Le rappeur a récemment fait une annonce surprenante concernant l'avenir de sa carrière. Dans une interaction avec ses fans sur les réseaux sociaux, l'artiste a révélé qu'il ne sortirait plus d'albums en solo.

"Pas d'album pour moi, j'ai rendu les armes, mais SDM arrive, nouvel album de Usky, Sicario au four, et nouveau single de Roni à la fin du mois. Cela dit, la piraterie n'est jamais finie : à tout moment, j'apparais pour faire le ménage, y a juste à allumer le projo et texter Alfred."

Son dernier album, "Ad vitam æternam", marquerait donc la fin de sa discographie personnelle. Cette annonce confirme les intentions que Booba avait déjà exprimées lors de la sortie de son album "Ultra" en 2021. Malgré cette décision, Booba reste actif dans l'industrie musicale. Il se concentre désormais sur le développement de son label 92i et la promotion de nouveaux talents.