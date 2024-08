Booba officialise le départ de Green Montana du 92i !

"Il n'est plus sous contrat, je ne sais pas ce qu'il compte faire par la suite"

Le label 92i de Booba se sépare de Green Montana !

Le monde du rap francophone connaît un nouveau rebondissement avec l'annonce de la fin de la collaboration entre le label 92i, dirigé par Booba, et l'artiste belge Green Montana. Cette nouvelle marque un tournant significatif dans la carrière du jeune rappeur prometteur.

Booba, figure emblématique du rap français et businessman hors pair, a révélé cette information lors d'un échange avec un fan sur les réseaux sociaux. Le Duc de Boulogne a confirmé que Green Montana n'était plus sous contrat avec son label, laissant planer le doute sur l'avenir professionnel du jeune artiste.

✍️ Booba annonce la fin du contrat liant Green Montana au label 92i !



« Il est plus sous contrat, je sais pas ce qu'il compte faire par la suite. […] En tous cas on lui souhaite le meilleur il a beaucoup de talent. » pic.twitter.com/hsp3766Kji — Ventes Rap (@VentesFRap) August 19, 2024

Bien que les détails précis de cette séparation restent flous, Booba a évoqué des divergences dans la gestion de la carrière de Green Montana. Le rappeur français a souligné l'importance d'une communication efficace entre l'artiste et ses producteurs, suggérant que des désaccords auraient pu survenir à ce niveau : "Il n'est plus sous contrat, je ne sais pas ce qu'il compte faire par la suite. […] En tout cas, on lui souhaite le meilleur, il a beaucoup de talent."

Cette séparation pourrait avoir des répercussions importantes sur la scène rap francophone. Le label 92i, connu pour avoir lancé plusieurs artistes de renom, perd un élément prometteur de son roster. De son côté, Green Montana se retrouve face à de nouveaux défis pour poursuivre sa carrière.