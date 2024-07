Aya Nakamura, Rim'K : ils ont enflammé la cérémonie des JO !

Les performances sont spectaculaires.

Aya Nakamura et Rim'K enflamment la cérémonie d'ouverture des JO 2024 ! La cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris 2024 a été marquée par les performances spectaculaires d'Aya Nakamura et Rim'K, deux artistes emblématiques de la scène musicale française.

La chanteuse francophone la plus écoutée au monde a livré une prestation mémorable. Vêtue d'une robe dorée, Aya Nakamura a interprété un medley de ses plus grands succès, dont "Pookie" et "Djadja", accompagnée par la Garde républicaine. Un point fort de sa performance : un mash-up audacieux "Pookie" et "For me formidable" de Charles Aznavour. Une collaboration inattendue entre la star de la pop urbaine et l'orchestre militaire a suscité l'enthousiasme sur les réseaux sociaux.

Le vétéran du rap parisien a également marqué les esprits avec son titre inédit "King". Membre fondateur du légendaire groupe 113, l'artiste a représenté toute une génération du hip-hop français devant plus d'un milliard de téléspectateurs. Sa performance a été saluée par ses pairs et le public.

Sur Instagram, Rim'K a exprimé sa fierté d'avoir participé à cet événement historique, soulignant le chemin parcouru depuis ses débuts à Vitry-sur-Seine :

Ces deux prestations ont démontré la richesse et la diversité de la musique française, offrant une vitrine exceptionnelle à des artistes issus de la culture urbaine lors de cet événement planétaire.