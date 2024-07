PLK est le plus gros vendeur en 2024 devant Jul et Werenoi

Il explose tout avec son album "Chambre 140" en ce premier semestre de l'année.

Le premier semestre de l’année 2024 vient de s’achever et c’est l’heure du bilan : quel rappeur a le plus cartonné ? La SNEP, syndicat national de l’édition phonographique répond justement à cette question en dévoilant les 10 albums les plus vendus en France durant cette première période de l’année. Spoiler : PLK explose tout !

Chaque année, le rap français nous gâte. On arrive désormais à la moitié de 2024 et la SNEP a publié le classement des 10 albums les plus vendus durant ce premier semestre. Encore une fois, c’est le rap qui explose tout sur son passage, à commencer par PLK que l’on retrouve en tête. Le rappeur a fait sensation avec "Chambre 140", un projet qu’il dévoile en trois parties et qui contient des hits comme "Ça mène à rien" avec Gazo, "Faut pas" avec Jul ou encore "Il pleut à Paris". Il comptabilise un total de 176 925 ventes, devant la compilation des Enfoirés et ses 152 494 ventes.

Le classement se poursuit avec du rap français. En troisième position, on retrouve Werenoi qui avait tout explosé sur son passage en 2023 avec "Carré". Il réitère cette année avec "Pyramide" et cumule 130 726 ventes. Jul le suit à la quatrième place avec "La route est longue" et ses 97 834 ventes. Le King de Marseille se retrouve aussi à la sixième place avec "Décennie", derrière Taylor Swift. Dadju et Tayc font aussi sensation à la septième avec leur album commun, "Héritage". Le classement rap se referme avec Gazo et Tiakola à la huitième position avec "La Melo est Gangx" et ses 80 592 ventes. À la neuvième et dixième position, c’est Zaho De Sagazan et Vianney que l’on retrouve. Le rap français est donc toujours aussi populaire et l’année n’est pas encore terminée.