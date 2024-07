Un hit qui va certainement rythmer votre été !

Direction le soleil, la mer et les cocotiers avec ce nouveau hit signé Guy2Bezbar et Tayc. Présent dans le tout dernier projet du rappeur parisien, "Coco" a tout pour devenir le titre de ton été, entre rythmes ensoleillés et refrain entêtant. Une nouvelle connexion aux côtés de Tayc qui fonctionne parfaitement, trois ans après leur collaboration sur "Nana". Le clip réalisé par Baeby Mama vient sublimer le tout. Il n'y a vraiment rien de mieux que les vacances...