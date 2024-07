50 Cent : “Many Men” bat des records après la tentative d’assassinat sur Trump

Les deux ont survécu à une tentative d'assassinat par balle.

Le 13 juillet dernier, Trump était la cible d'une tentative d'homicide par balle, lors d'un rassemblement politique à Meridian près de Butler, en Pennsylvanie, le blessant à l'oreille et tuant l'un des spectateurs présents. Depuis, le morceau "Many Men (Wish Death)" de 50 Cent a vu son nombre de streams exploser. Le titre qui date pourtant de 2003, qui décrit la façon dont le rappeur a frôlé la mort, a été écoutée 2,2 millions de fois aux États-Unis entre le 13 et le 15 juillet, et s'est vendue à plus de 2 000 exemplaires en l'espace de 2 jours !

50 Cent avait réagi à la fusillade en partageant sur X (anciennement Twitter) un meme de Donald Trump imitant la pochette de "Get Rich or die tryin". Le week-end dernier, il avait d'ailleurs performé la chanson en live avec l'image derrière lui en fond lors d'un concert à Boston.

Depuis, les partisans de Trump semblent donc avoir trouvé un écho dans ce morceau écrit à la suite de la tentative d'assassinat dont avait été victime le rappeur lui-même en 2000, touché par neuf balles, alors qu'il sortait de la maison de sa grand-mère dans le Queens, à New York. Et pour cause, la chanson contient des paroles telles que "Beaucoup d'hommes me souhaitent la mort/ J'ai du sang dans les yeux et je ne vois rien/ J'essaie d'être ce que je suis destiné à être/ Ils essaient de m'enlever la vie".