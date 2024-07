Young Thug : le juge viré du procès !

Un rebondissement de plus dans un procès hors norme.

C'est un rebondissement qui pourrait favoriser la position de Young Thug : le juge Ural Glanville qui présidait à son procès vient d'être récusé. Il sera remplacé par un nouveau magistrat, le Shukura Ingram. Le juge Glanville a été "sorti" du procès YSL suite à des requêtes déposées par les avocats de Young Thug et l'un de ses coaccusés.

XXL a obtenu les documents judiciaires obtenus sur lesquels on peut lire :

"Cette Cour n'a aucun doute que le juge Glanville peut et continuerait à présider équitablement cette affaire si les requêtes en récusation étaient rejetées, mais la "nécessité de préserver la confiance du public dans le système judiciaire" pèse en faveur de l'exemption du juge Glanville de poursuivre le traitement de cette affaire".

Cette décision fait suite au véritable conflit entre la défense et le juge Glanville le mois dernier après que le témoin clé de l'accusation, Kenneth "Lil Woody" Copeland, a refusé de témoigner le 7 juin et a été emprisonné pendant le week-end pour ne pas l'avoir fait. Le lundi suivant, Copeland, les procureurs et le juge Glanville ont eu une réunion dont la défense n'avait pas eu connaissance, ce qui a conduit Copeland à revenir à la barre.

L'avocat de Young Thug, Brian Steel, a contesté la réunion et a convoqué le juge Glanville au tribunal. Glanville a répondu en exigeant que Steel révèle comment il avait découvert la tenue de cette réunion. Devant le refus de Steel, Glanville a ordonné qu'il soit placé en détention et condamné à 20 jours de prison. Les avocats de Young Thug et de son coaccusé Deamonte Kendrick ont ​​répondu en déposant des requêtes visant à retirer Glanville de l'affaire, ce que le tribunal a accepté après une pause de 10 jours du procès.

L'avocat de Young Thug a publié une déclaration à la suite de la récusation du juge Ural Glanville du procès YSL-RICO.