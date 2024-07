Lil Wayne a-t-il lui aussi clashé Drake ?

Le rappeur américain a changé les paroles du titre "The Motto" en plein concert.

Avec "Not Like Us", c’est un véritable raz-de-marré que lance Kendrick Lamar. Son disstrack contre Drake bat les records et alors que les tensions se calment doucement, un nouveau rappeur vient de prendre parti. C’est ainsi qu’en concert, Lil Wayne prend la défense de Drake.

Trois mois après la sortie de "Not Like Us", l’hymne de Kendrick Lamar continue de résonner dans les oreilles de monde entier. Récemment, ce disstrack à l’encontre de Drake effectuait même le meilleur démarrage de l’année avec son clip qui comptabilise plus de 20 millions de vues en 24 heures. Une véritable prouesse alors que le clash se calme peu à peu. Mais alors que le rappeur canadien se fait éteindre, un artiste est venu lui apporter du soutien.

En concert au Zouk Nightclub de Las Vegas, Lil Wayne interprétait "The Motto", son featuring avec Drake paru en 2011. Dans une vidéo, on l’entend alors ajouter une nouvelle phase à son couplet : "They don’t like us", peut-on entendre. Une phase très similaire bien sûr à celle du refrain de "Not Like Us", qui fait alors penser aux fans que Lil Wayne a lâché Drake. Mais d’après Rolling Stone, il apportait au contraire son soutien au rappeur canadien. Logique quand on sait qu’il est signé sur son label, Young Money Entertainment depuis 2009 et qu'ils ont collaboré de nombreuses fois ensemble. En 2014 sur "Only" de Nicki Minaj avec Chris Brown ou encore en 2013 sur "Love Me" aux côtés de Future.