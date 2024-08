5 artistes rap incontournables Made in UK

Ces 5 artistes rap Made in UK sont des incontournbales de la scène britannique !

Le paysage rap UK ne cesse d'évoluer et de surprendre, avec des artistes de plus en plus talentueux et innovants.

Dave (Santan Dave)

Originaire du Sud de Londres, Dave s'est imposé comme l'une des figures majeures du rap britannique ces dernières années. Son flow percutant et ses textes engagés, abordant des thématiques sociales et politiques, lui ont valu une reconnaissance internationale.

Stormzy

Originaire de Croydon, Stormzy est un rappeur, auteur-compositeur et acteur made in UK. Il est considéré comme l'un des pionniers du grime, un sous-genre du rap britannique (rythmes rapides et paroles percutantes). Son énergie débordante et ses shows spectaculaires lui ont valu un large succès populaire.

Little Simz

Originaire de Londres, Little Simz est une rappeuse, chanteuse et compositrice. Son style musical, mélangeant rap, jazz et soul, lui a valu un large succès critique. Elle est connue pour ses textes poétiques et introspectifs, qui explorent des thèmes tels que l'identité et la santé mentale.

Skepta

Originaire de Tottenham, Skepta est un rappeur, producteur et DJ britannique. Il est considéré comme l'une des figures emblématiques du grime et a largement contribué à le populariser à l'internationale. Son style musical, sombre et minimaliste, avec des flows incisifs et ses prods électro.

Aitch

Originaire de Manchester, Aitch est un rappeur et chanteur britannique. Son style musical, mélangeant rap, pop et dancehall, lui a valu un large succès commercial. Il est connu pour ses toplines et ses textes en mode humour.

Le rap UK regorge de talents, avec des artistes diversifiés et innovants qui continuent de redéfinir les limites du genre et de conquérir un public toujours plus large à l'international.