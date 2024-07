Guy2Bezbar annonce un projet pour l'été !

Avec un featuring bien soleil, bien vacances aux côtés de Tayc.

A-t-on déjà trouvé le hit de l’été ? Eh bien non puisque Guy2Bezbar n’a pas encore dit son dernier mot. Le rappeur français actuellement en vacances a annoncé une très bonne nouvelle à ses fans sur les réseaux sociaux. Alors que le soleil nous quitte et pointe le bout de son nez comme bon lui semble, l’interprète de "Full Black" a décidé de nous ramener l’été avec de la nouvelle musique. Après avoir régalé son public avec le projet "Ambition II" en avril dernier, Guy2Bezbar revient en force. "On est entre Cannes et Monaco, on est dans une baraque que j’ai l’habitude de louer, on l’a surnommée ‘La Maison Blanche’, déclare le rappeur dans une vidéo. Là je suis un peu en vacances donc on s’est dit pourquoi pas donner du contenu à mes Flingueurs". Il conclut, laissant alors une part de ce suspens : "Il fallait que j’envoie un peu de musique, donc…"

J’crois que j’vais sortir un EP pour l’été. pic.twitter.com/ByJYfiPa6N — COCO JOJO 💫 (@Guy2Bezbar) July 8, 2024

En description, Guy2Bezbar précise : "J’crois que je vais sortir un EP pour l’été". Si il ne donne aucune autre information sur la date de sortie ou sur les morceaux à paraître, un artiste a donné un bel indice sur ce que pourrait être le tout premier single de ce projet d’été. Sur ses réseaux sociaux, Tayc a ainsi demandé à ses fans d’interpeller le rappeur, en publiant un extrait d’un titre intitulé "Coco", en featuring avec le Coco Jojo. Un morceau aux sonorités bien ensoleillées qui risque de mettre tout le monde d’accord. "Vous pouvez dire à Guy2Bezbar de sortir ce son svp ?", écrit Tayc en description. Pour rappel, les deux artistes ont déjà collaboré ensemble par le passé sur "Nana", extrait du tout premier album de Guy2Bezbar paru en novembre 2021. Affaire à suivre.