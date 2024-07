Curtis Kane dévoile la seconde partie de son projet “Miroir”

Le projet parfait pour l’été.

Curtis Kane, auteur, compositeur et interprète, revient sur le devant de la scène avec la sortie tant attendue de la seconde partie de son EP "Miroir". Connu pour son univers musical unique qui mélange des sonorités R&B et caribéennes, Curtis Kane nous livre avec “Miroir Part.II” un projet plus sombre mais toujours aussi mélodieux, en collaboration avec Low Jay, Hulk Van JMF et Joé Dwèt Filé.

2023 a été une année de préparation intense pour Curtis, qui nous présente aujourd'hui la suite de son EP "Miroir". Le premier volet ayant comptabilisé plus de 500 000 streams, cette nouvelle édition promet d'emmener les auditeurs dans un voyage musical alliant R&B et pop urbaine, tout en conservant ses influences caribéennes.

En 2018, Curtis Kane avait cofondé le groupe Lespada avec Joé Dwèt Filé et Larry Evans, atteignant rapidement 8,5 millions de vues sur YouTube et produisant des titres à succès tels que « Ton vice » et « Wine ». Après la dissolution du groupe en 2018 pour permettre à chacun de poursuivre une carrière solo, Curtis Kane s'est démarqué avec son premier single « T’en mordre les doigts » en août 2019, dont le clip a cumulé plus de 400 000 vues sur YouTube.

En parallèle de sa carrière de chanteur, Curtis s’est également imposé comme un compositeur de talent, travaillant pour des artistes renommés tels que Joé Dwèt Filé, Naza, et Vegedream. Après plusieurs singles à succès comme “Game over” et “Validé”, il a sorti sa première mixtape album « À bord » en 2021, suivie de deux projets en 2022, « Janvier » et « Février ».