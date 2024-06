Tiakola, Ninho : les Bleus aiment le rap français !

On s'en doutait un peu, à vrai dire.

Ça y est, maintenant que les poules sont terminées, on rentre enfin dans le dur de cet Euro 2024, qui a commencé de manière assez ennuyeuse. Surtout si vous êtes un supporter des bleus : 0 buts marqués dans le jeu, très peu d'envie à part sur le dernier match contre la Pologne,... Désormais, les poules, c'est fini, place aux matchs à élimination directe. Pour se concentrer avant ce genre de match couperet, rien de tel qu'un peu de bon son. Mais justement, qu'est-ce qu'ils écoutent, nos Bleus ?

On a désormais la réponse, puisque la liste des morceaux les plus écoutés par nos footballeurs vient d'être publiée sur les réseaux sociaux et dans plusieurs articles. Évidemment, ils sont assez fans de rap et de pop urbaine, mais aussi de rythmes afro comme on avait déjà pu le remarquer en 2016 et en 2018, avec Naza ou Vegedream. En 2024, on retrouve encore pas mal de gros noms du game. A commencer par Ninho, puisque "Maman ne le sait pas" avec Niska ou encore "Mayday" avec SCH figurent dans la liste.

🚨Les titres préférés de L’ÉQUIPE DE FRANCE durant cet Euro 2024 a été dévoilé 🇫🇷



🎵SCH X NINHO - Mayday

🎵4Keus X NISKA - MD

🎵TIAKOLA - Meuda

🎵FALLY - Posa

🎵Magic System - Aventurier

🎵MEIWAY - 200% Zoblazo



Le DJ est bon 😀 pic.twitter.com/2fyySYkgaW — RapFrActus 🟡 (@RapFrActus) June 27, 2024

Il y a aussi Tiakola, évidemment, le rappeur du moment, sur "Meuda" ou encore sur "Biberon" avec Franglish et Leto. Niska, lui aussi, est bien présent dans cette liste, puisqu'on le retrouve aussi avec les 4Keus sur "MD". On retrouve aussi quelques noms plus étonnants, car beaucoup plus anciens, mais ça montre que nos jeunes Bleus connaissent leurs classiques ! On retrouve donc également du Magic System, mais aussi du Fally Ipupa, ou encore du Meiway. Avec tout ça, on se dit que les trajets en bus doivent être plutôt sympa !