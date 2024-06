Busta Rhymes va recevoir une étoile sur le Hollywood Walk of Fame

Un honneur pour le rappeur qui va la recevoir en même temps que Prince.

C’est un véritable honneur. Cette année, Busta Rhymes va recevoir une belle récompense pour l’intégralité de sa carrière : une étoile sur le célèbre Hollywood Walk Of Fame. Prochainement et aux côtés d’artistes comme Prince et The Isley Brothers, le rappeur va ainsi posséder sa propre étoile sur le mythique boulevard.

Au début de l’année, c’est Dr. Dre qui recevait enfin son étoile, aux côtés de ses amis Snoop Dogg, Eminem, DJ Quik et 50 Cent. Pour 2025, le comité du Hollywood Walk Of Fame a enfin dévoilé sa liste de célébrités qui seront prochainement honorés. Une belle et longue où l’on retrouve une fois de plus un rappeur. Après 2Pac, Ludacris, DJ Khaled ou encore Ice-T, c’est donc Busta Rhymes qui rejoindra prochainement ses collègues sur la célèbre rue américaine. Un honneur pour l’interprète de "Break Ya Neck" qui a réagit sur les réseaux sociaux : "Comme vous continuez de l’entendre de moi chaque jour, les bénédictions ne s’arrêtent jamais donc on ne s’arrêtera jamais ! Merci à tous ceux qui m’ont choisi pour être béni d’une récompense si prestigieuse telle que l’étoile d’Hollywood".

D’autres artistes ont aussi été choisis cette année pour figurer sur le Hollywood Walk Of Fame comme les Isleys Brothers ou encore Prince, à titre posthume. Green Day, Dépêche Mode, The B-52s ou encore Keith Urban, Jessica Chastain et David Beckham vont aussi recevoir une étoile. Un bel honneur pour le hip-hop.