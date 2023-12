Busta Rhymes donne son top des plus grands rappeurs de tous les temps

C'est une grande passion qu'ont les Américains, faire des top pour un peu tout. Et c'est une vraie réfléxion quand il s'agit de rap. On a ainsi déjà eu un top 5 des meilleurs punchlineurs, celui des meilleurs groupes, celui des albums d'Atlanta, des albums de Los Angeles, etc etc... Mais quand une légende comme Busta Rhymes se prête à l'exerice, on écoute attentivement.

En interview pour le podcast "+44" d’Amazon Music, Bus-A-Bus a déclaré que J. Cole et Kendrick Lamar étaient à la lutte pour prendre une place de son top. Sinon, pour lui, il n'y a pas à discuter, Eminem, Nas et Rakim sont forcément dans ce classement.

"Le plus grand rappeur de tous les temps ? Je ne pense pas en avoir un. J'en donnerai cinq. Rakim déjà. Certains seront certainement en désaccord avec moi, mais il y a aussi Nas. Je dirais aussi Eminem. Il y a de nouveaux artistes qui entrent également dans ma liste. Je pense à J. Cole mais je suis déchiré entre lui et Kendrick. Attention, je parle uniquement des lyrics. Si Kendrick était aussi actif que Cole, la conversation serait bien différente ! Aujourd'hui, j'ai du mal à choisir entre les deux deux, mais c'est l'un des deux !"

Il a ensuite rappelé qu'il restait une place dans son top, "je n'ai mis personne à la quatrième place".