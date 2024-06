SDM collabore avec Omega pour les Jeux Olympiques

Une grosse campagne à l'international pour le rappeur du 92.

Les Jeux Olympiques de Paris approchent à grand pas et un rappeur a eu l'opportunité de poser sa voix sur une publicité. Pour la campagne officielle de la marque de montres "OMEGA", SDM balance un titre inédit célébrant "le surpassement de soi et les rêves de victoire".

Alors qu’une polémique entourait la potentielle participation d’Aya Nakamura à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, un rappeur vient d’être choisi pour habiller une campagne officielle. Chronométreur officiel des Jeux, la marque de montres "OMEGA" a dévoilé ce lundi 10 juin une vidéo promotionnelle et publicitaire international. En fond, c’est SDM que l’on entend, avec un titre inédit. Intitulé "Born To Be A Legend", c’est donc le rappeur du 92 qui a été choisi par la marque pour un partenariat et un morceau exclusif. "Elle célèbre les mêmes thèmes que la campagne : le surpassement de soi et les rêves de victoire", apprend-on dans un communiqué.

C’est donc dans une vidéo plus qu’impressionnante, tournée à Paris que la voix de SDM retentit. "Un dernier hommage au rôle essentiel d’OMEGA en tant que Chronométreur Officiel des Jeux Olympiques et Paralympiques, dont la marque mesure chaque épreuve avec une exactitude inégalée", peut-on lire. Plusieurs athlètes sont présents dans cette campagne, comme Mondo Duplantis, le nageur français Léon Marchand, l’athlète féminine Shericka Jackson ou encore Peter Burling et Blair Tuke de l’équipe néo-zélandaise de voile. Une véritable opportunité pour SDM qui verra son morceau diffusé durant toute la durée des Jeux Olympiques, qui touchera le monde entier à partir du mois de juillet.