Snoop Dogg et Dr. Dre : l'album pourrait sortir en juillet

Dans une récente interview, Daz Dillinger et Kurupt annonce l'arrivée prochaine du projet.

"Je suis en ce moment dans le laboratoire avec Dr. Dre", disait Snoop Dogg en janvier dernier. Depuis quelques temps, le rappeur américain prépare la sortie d'un tout nouvel album en collaboration avec Dr. Dre. Un projet très attendu et qui se précise de plus en plus. Dans une récente interview, Kurupt et Daz Dillinger évoquent une sortie en juillet.

Un nouveau classique est-il en approche ? Après la sortie de "Doggystyle" en 1993 et "Tha Blue Carpet Treatment" en 2006, la magie va de nouveau opérer entre Snoop Dogg et Dr. Dre. Les deux artistes préparent depuis quelques temps la sortie du tout nouvel album du rappeur de Long Beach en Californie et sa sortie se précise enfin. Alors que le nouveau projet d'Eminem aussi produit par Dre est prévu pour le 5 juillet, le producteur ne chôme pas. Dans l'émission américaine "Drinks Champs", Kurupt et Daz Dillinger annoncent la sortie de "Missionary" aussi pour le mois de juillet. Un titre en référence au classique de Snoop Dogg, dévoilé à l'occasion des 30 ans de "Doggystyle".

Si la date officielle n'as toujours pas été dévoilée, ce projet en commun est décrit comme la balance parfaite entre l'ancien et le nouveau Death Row. Un retour aux sources donc, qui risque de faire beaucoup parler de lui. "Missionary" est dans le four depuis la fin de l'année 2022.