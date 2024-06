Le top 4 des rappeurs lyonnais

La capitale de la gastronomie est aussi une grosse ville de rap !

Si les artistes franciliens et marseillais sont les plus représentés dans le rap game français, Paris et Marseille ne sont pas les seules villes de rap, loin de là. Depuis quelques années, il faut aussi compter sur la scène lyonnaise, très dynamique et productive. Qu'on se le dise : bien avant l'explosion de Lyonzon (Ashe 22, Gouap, Mini,...), grâce à leurs liens avec le 667, ou même de l'Animalerie, il y avait déjà du rap dans la métropole lyonnaise. Mais il a fallu attendre plusieurs années pour que ces succès "locaux", s'exportent dans tout l'Hexagone. Aujourd'hui, le savoir-faire lyonnais ne matière de rap n'est plus à démontrer. On vous propose un petit focus sur les quatre meilleures représentants du moment de la scène rap lyonnaise.

Sasso

On commence avec un véritable pilier de la scène rap de Lyon, monsieur Sasso. Un artiste qui a commencé sa carrière il y a un peu moins de dix ans mais qui a connu une véritable ascension éclair dans le game, notamment grâce à sa série de projets "Enfant2LaRue", dont il a déjà sorti 3 volumes. Le deuxième volume avait d'ailleurs décroché le disque d'or, mais ça n'est pas tout. Le rappeur de La Vilette a également fait tomber le single de diamant avec "Jpicole", preuve que sa notoriété dépasse désormais largement les frontières de sa ville. On le retrouve souvent aux côtés de L'allemand, autre gros rappeur du coin avec qui il a d'ailleurs sorti un projet commun, "2 Lions", en 2022. Il fait partie de ceux qui ont donné au rap lyonnais sa couleur actuelle.

L'allemand

Quand on parle de rap à Lyon, on parle forcément de L'allemand. Car le rappeur de Vénissieux est un des plus productifs de son coin, avec déjà 6 albums sortis depuis 2019. Un vrai boulimique de musique, qui a d'ailleurs collaboré avec les plus grosses têtes du rap français, comme Rim'K, Maes, Hornet La Frappe et bien d'autres encore. Il a donc bien fait connaître le savoir-faire lyonnais à toute la France en matière de rap, et il est validé par le game, raison pour laquelle on le retrouve dans le top. Capable de kicker comme de chanter le refrain sous autotune, à l'image d'un Jul, il fait partie des artistes dont les sons tournent le plus dans tous les quartiers.

Menace Santana

On s'attaque maintenant à un véritable phénomène avec Menace Santana. Un phénomène qui peut être difficile à comprendre si vous n'êtes pas un suiveur assidu du rap game. Car l'artiste de Rilleux-la-Pape, en banlieue lyonnaise, est un nom qui reste plutôt "confidentiel", dans le sens où il est peu diffusé par les médias ou les playlists à la mode. Pourtant il cartonne, notamment à Lyon, mais aussi partout ailleurs, car sa fanbase est l'une des plus impliquée du rap game (et aussi très nombreuse). Ça s'est d'ailleurs vu lors de la sortie de son album "!", fin 2021, rapidement certifié disque d'or et qui a influencé pas mal d'artistes "drilleurs" en France. Ses chiffres d'écoutes sur Spotify sont hallucinants (allez vérifier, c'est fou) et il a vendu plus d'albums physiques que l'album "Akimbo", de Ziak, pourtant une référence dans ce style de rap. Puisqu'on vous dit que la fanbase de Menace Santana est impliquée...

Bushi

On termine par le diamant brut, celui qui est actuellement au top de la hype. Tellement hype qu'on dirait même qu'l est devenu pote avec Quavo, des Migos, ce qui ferait de Bushi le premier rappeur français officiellement respecté par les ricains, et ça, c'est pas rien. Il faut dire que le membre du collectif Lyonzon et du groupe Saturn Citizen est rempli de talent. Que ce soit en termes d'écriture ou de manière de kicker, il se démarque et sort du lot, tout comme il se différencie aussi sur ses choix d'instrus. Avec déjà 5 ou 6 projets solo depuis 2020, en plus des projets de groupe, on peut dire que le lyonnais redouble d'efforts pour tout éclater dans le game et il est en train d'y arriver, avec un vrai potentiel pour devenir la "Next Big Thing" du rap français.