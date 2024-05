La Fouine : son retour validé par Usky

Le retour de Laouni est salué.

La Fouine est en train d'effectuer un retour au premier plan plus qu'impressionnant à tel point que même Booba l'a salué. Aujourd'hui, c'est un autre membre du 92I, Usky, qui en interview pour la sortie de son dernier album, "Anhédonie", il est revenu sur le come-back impressionnant de Fouiny.

"Il a réussi à faire un comeback, sans nouvelle musique. Gros, c’est une dinguerie. C’est la première fois que ça arrive dans l’histoire du rap, j’ai jamais vu ça. C’est à dire que par des enchaînements de truc et tout, « ah ouais t’as vu c’était lourd La Fouine », « ah ouais on en a tous écouté en étant jeune ». Non mais c’est grave. Va voir un DJ avant les Flammes et de passer un morceau de La Fouine, tu vas voir comment il va te répondre. C’est ça qui me tue avec les gens, c’est même pas des nouveaux sons (…) vous avez grandi avec La Fouine, on a tous écouté du La Fouine. Bien sur qu’il a fait des hits, bien sûr que c’était lourd. Et ça c’est un vrai truc en France, il y a un vrai problème. Quand c’est pas stylé d’aimer, ils ne vont pas t’aimer."

Dans le même ordre d'idée, Booba avait plus ou moins dit la même chose sur Twitter.

2 Bercy c'est fort!!! Si il est concentré y peut revenir avec un vrai album voir son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. #facts

2 Bercy c'est fort!!! Si il est concentré y peut revenir avec un vrai album voir son meilleur. Il écrit quand même 20 fois mieux que la plupart des rappeurs actuels. #facts 🏴‍☠️ pic.twitter.com/rYq2Mz9ORI — Booba (@booba) May 12, 2024

Il ne manquerait plus que La Fouine signe sur 92I et ce serait la totale ! On plaisante mais on préfère voir du respect que des clashs et des insultes.