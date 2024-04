Kanye West va lancer son propre studio de films porno

"Yeezus" bientôt producteur de films pornographiques !

Malgré le fait qu'une grande partie de ses fans continuent de penser qu'il est un génie, plus les jours passent et plus on se rend compte à nouveau de la folie de Kanye West. Il fait exprès d'être à contre-courant pour se faire remarquer, s'implique dans des clashs alors qu'il n'a aucun rapport avec l'histoire, balade sa meuf à moitié à poil tout autour de la terre comme si c'était la Coupe du Monde et surtout, il a des propos qui sont totalement en décalage avec ses actes et les "valeurs" qu'il prétend avoir.

Kanye West avait pourtant énormément parlé de l'importance de la religion pour lui lors des années précédentes, mais on apprend cette semaine que le rappeur aurait décidé de se lancer dans l'industrie du divertissement pour adultes. Ou plutôt la production de films pornographiques, si jamais vous n'aviez pas compris. C'est le média américain TMZ qui rapporte l'info, en ajoutant que les projets étaient déjà bien avancés et que Ye avait déjà contacté plusieurs spécialistes du milieu comme Mike Moz.

Finalement, Ye a confirmé lui-même l'information sur Twitter.

Les années passent et Kanye est toujours aussi difficile à suivre : un jour, il assume fièrement son attirance pour les films pornos, avant de mettre en garde contre les dangers de ce type de contenu qui ne sont pas bons pour l'esprit et l'âme. Et maintenant, le voilà en train de bosser pour ouvrir son propre studio de production de films porno. Rendez-vous la semaine prochaine pour la suite des aventures de Yeezy ! Ce qui est certain, c'est que si celui qu'on surnomme le "Black Jesus" se retrouve à bosser dans l'industrie pour adultes, ça risque de faire beaucoup parler. Ce qui semble être le seul objectif de tout ce qu'il fait depuis dix ans maintenant, faire parler de lui...