SCH de retour avec “JVLIVS Prequel : Giulio”

La fin et le début de la trilogie.

SCH avait annoncé une grande nouvelle ce mardi 23 avril à 18h sur les réseaux sociaux et le Marseillais a tenu parole. On se doutait que son retour était proche, on en est désormais certain puisque le juré de "Nouvelle école" va sortir un nouvel opus de sa saga JVLIVS avec “JVLIVS Prequel : Giulio”. Il faudra attendre le 31 mai pour pourvoir l'écouter mais on a déjà hâte. Si ce volume est au niveau des autres de la série, cela donnera, sans aucun doute, un des albums de l'année.

Pour cela et comme à son habitude avec cette saga particulièrement cinématographique, SCH s'est mis en scène dans un trailer digne des meilleurs films qu'il a partagé sur ses réseaux.