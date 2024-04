Metro Boomin et Future numéro un du Billboard

Avec "We Don't Trust You", les deux artistes rencontrent le succès.

Pari réussi pour Future et Metro Boomin. Plus d’une semaine après la sortie de leur projet en commun, "We Don’t Trust You" rencontre un impressionnant succès. Il fait même son entrée dans le prestigieux classement Billboard 200.

Avec 251 000 ventes en une semaine, le nouvel album de Metro Boomin rapporte gros. En collaboration avec Future, il se place carrément à la première place du classement Billboard 200. "We Don’t Trust You" fait donc un début remarqué en devenant l’album qui s’est le plus vendu en une semaine en 2024, tout genre confondu. Avec 324,31 millions de streams, il s’agit de la plus belle vente en une semaine de 2024. Avec "We Don’t Trust You", Future réalise donc pour la neuvième fois avec un album à atteindre le podium. Pour Metro Boomin, c’est la quatrième fois qu’il se place à la première position des charts.

Dévoilé le 22 mars, Metro Boomin et Future ont dévoilé 17 morceaux dans ce projet commun. "We Don't Trust You" compte aussi plusieurs featurings avec Travis Scott, Playboi Carti, The Weeknd et Rick Ross. Kendrick Lamar fait également une apparition sur le très réussi "Like That", qui a notamment déclenché un clash avec Drake. Véritable succès du projet jusqu'à présent, le titre comptabilise plus de 63 millions d'écoutes sur Spotify. Reste à savoir si l'album pourra concurrencer "Cowboy Carter", le dernier album de Beyoncé sorti le 29 mars.