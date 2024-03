Metro Boomin & Future : "Like that" bat des records !

Le morceau décolle.

L’album "We Don't Trust You" de Metro Boomin et Future continue de faire des ravages. Un des morceaux en est l’un des principaux artisans, "Like That". En featuring avec Kendrick Lamar, le morceau a été streamé plus de 49 millions de fois en première semaine, seulement sur Spotify ! Cela serait par ailleurs le deuxième démarrage de tous les temps pour un morceau de rap sur la plateforme suédoise.



🚨 “LIKE THAT” de METRO BOOMIN, FUTURE & KENDRICK LAMAR a été stream plus de 49 MILLIONS de fois en 1ère semaine sur Spotify !!



C’est le 2ème meilleur démarrage de tous les temps pour un morceau rap 🤯 pic.twitter.com/17xy0DqhGX — WRLD (@wrld_mag) March 29, 2024



L’album connaît donc un gros succès depuis sa sortie, le vendredi 22 mars. Le duo de choc a enregistré 250 000 ventes en première semaine. Le projet est toujours numéro 1 dans plus de 100 pays dans le monde.



Dans le son en question, alors que le couplet de Kendrick Lamar sur "Like That" est bien piquant envers Drake et J. Cole, des rumeurs autour d’un clash entre Future et le rappeur canadien sont apparues sur le web. Les deux artistes seraient alors en embrouille à cause d’une femme, mais Metro Boomin a vite démenti. "Arrêtez d’inventer des trucs, publie le producteur sur la plateforme X. Profitez de la musique" explique le producteur.