Beyoncé : découvrez le tracklisting de “Cowboy Carter”

Avec deux collaborations avec deux légendes la country : Willie Nelson et Dolly Parton.

Ce vendredi, c'est le Jour-J pour Beyoncé. Elle dévoilera son nouvel album, "Cowboy Carter", l'acte II de sa série "Renaissance". Après la musique électronique, elle explore désormais la country dans ce projet de 26 titres dont elle vient de dévoiler la tracklist.

C'est la sortie de ce vendredi. Presque deux ans après "Renaissance", porté par des tubes comme "Break My Soul" et Cuff It", Beyoncé est de retour ce 29 mars. Avec "Cowboy Carter", la chanteuse américaine a déjé créé l'évènement avec les deux premiers singles, "Texas Hold 'Em" et "16 Carriages", introduisant une nouvelle ère infusée de country. Elle devenait même "la première femme noire à se classer numéro un des charts country". Alors qu'il est bientôt l'heure d'enfin découvrir ce nouvel album, Beyoncé dévoile sa tracklist, longue de 26 titres. "American Requiem", "Desert Eagle" ou encore "Oh Louisiana", elle nous gâte et s'offre même la présence de deux grandes stars du genre.

Elle avait promis de prestigieux invités. C'est chose faite : sur le titre "Smoke Hour", Beyoncé est accompagné de l'artiste texan Willie Nelson. Elle sera également aux côtés de Dolly Parton pour une reprise de son titre phare "Jolene". De quoi donner l'eau à la bouche à quelques heures de sa sortie. "Mon espoir, c'est que d'ici quelques années, la mention de la couleur de peau d'une artiste, lié à quelconque genre de musique, ne soit plus pertinent, déclarait récemment l'interprète de "Halo". Je travaille sur cet album depuis cinq ans. Il est né après une expérience que j'ai vécue il y a des années où je ne me suis pas sentie accueillie. Mais, à cause de cette expérience, j'ai pu me plonger profondément dans l'histoire de la musique country pour étudier notre riche histoire musicale". Elle conclut : "Ce n'est pas un album country, c'est un album de Beyoncé ! C'est l'acte II 'Cowboy Carter' et je suis fière de le partager avec tous."