Drake répond aux piques de Kendrick Lamar

Une réponse fidèle au personnage.

C'est l'hystérie dans le rap game US depuis quelques jours et comme souvent depuis ces dernières années, cette hystérie a une origine connue : Kendrick Lamar. K.Dot est peut-être moins omniprésent qu'un Drake ou un Future dans le game, ou dans sa manière de communiquer, mais dès qu'il veut faire parler de lui, il sait comment faire : une grosse punchline et l'attention est à nouveau concentrée sur lui. Cette fois, il s'en est gentiment pris à Drake dans son couplet pour l'album de Future et Metro Boomin, ce qui a déclenché un torrent de réactions sur le web.

Mais Drizzy, principal intéressé puisque c'est lui qui est visé dans les "piques" de Kendrick, a lui aussi tenu à répondre à sa manière. Visiblement, il n'est pas très atteint par tout ce qui se raconte sur lui et ça ne l'empêche pas de continuer à penser qu'il est le meilleur en ce moment. Lors d'un concert en Floride, le rappeur canadien a répondu au clash sur scène devant ses fans : "Je garde la tête haute, le dos droit, j'ai les pieds qui touchent bien le sol et peut importe ce qui arrive, je sais qu'aucun gars sur cette terre ne peut venir me faire chier".

🚨 DRAKE a pris la parole cette nuit après le clash de Kendrick Lamar à son encontre !



pic.twitter.com/35DJVkfzye — WRLD (@wrld_mag) March 25, 2024

On aurait préféré une réponse en musique, mais en même temps, comme ici on pense toujours que toute cette animosité entre les rappeurs est juste fictive (ça n'est que de la compétition et une manière de se challenger entre eux), pas besoin d'enregistrer un morceau pour ça. D'autant que le père de Drake s'est empressé de tacler la concurrence lors d'une interview, en déclarant que ces rappeurs se mettaient tous à clasher Drake pour devenir plus populaires. Il n'a pas tord, même si on n'est pas sûrs que Future ou Kendrick Lamar aient vraiment besoin d'être plus populaires...