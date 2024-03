Ninho : bientôt un album en commun avec un autre rappeur ?

En interview, le rappeur a annoncé être "prêt" pour un projet en duo.

La hype des projets en commun n'est pas prêt de s'arrêter. Dans une récente interview, Ninho s'est vu interroger à ce sujet et le rappeur semble être prêt à se lancer à son tour. "L'avenir nous le dira", a-t-il déclaré.

Après Koba LaD et Zola, Dadju et Tayc ou encore Angie et Lazuli, Ninho va-t-il lui aussi succomber à l'idée d'un projet en commun ? Il était l'invité du média DA QLTUR pour une interview qui revient sur ses récentes actualités et le rappeur a laissé sous-entendre qu'un album en duo avec un autre artiste serait en préparation. "Je suis super prêt. L'avenir nous le dira, je reviendrai devant cette caméra pour dire les choses", lâche-t-il. Une déclaration qui suscite bien sûr de vives réactions sur les réseaux. Une question se pose désormais : avec quel rappeur Ninho va-t-il s'illustrer sur cet potentiel projet ?

Après l'immense succès de son dernier album "NI" certifié double disque de platine au début du mois de mars, Ninho est donc déjà prêt pour la suite. Sur les réseaux sociaux, les internautes ont plusieurs pistes quant à l'éventuel rappeur qui sera à ses côtés pour un projet en commun. Niska, SCH, Jul, Gradur ou encore Werenoi et Leto, chacun à sa petite idée. Pour l'instant, rien n'a été confirmé par l'interprète de "La vie qu'on mène" qui donne simplement l'eau à la bouche à son public avec cette intrigante déclaration. Pour rappel, "NI" est paru en juin dernier et depuis sa sortie, les records pleuvent pour l'artiste. Il se place notamment en troisième position des albums les plus vendus en 2023 avec 177 922 ventes, derrière Hamza et Werenoi.