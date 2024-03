Justin Timberlake : son nouvel album est sorti !

"Everything I Thought It Was" succède à "Man Of The Woods" sorti en 2018. © Instagram

Avec un featuring inédit avec les *NSYNC.

Il est enfin de retour. Ce vendredi 15 mars, Justin Timberlake dévoile son sixième album. Une sortie qui fait suite à "Man Of The Woods" paru six ans plus tôt. Le chanteur américain propose dix-huit nouveaux morceaux dont de très beaux featurings. Il collabore notamment avec les *NSYNC, son ancien groupe, sur le titre "Paradise".

Après la sortie de "Selfish" et "Drown", le nouvel album de Justin Timberlake est enfin là. Le chanteur américain publie "Everything I Thought It Was", un sixième disque qu'il décrit comme "l'aboutissement de ce que j'ai été et où je vais". Il poursuit : "Je suis si reconnaissant, nerveux et excité de le mettre dans le monde pour vous tous". Un retour très attendu par ses fans où il propose 18 titres et des featurings avec Fireboy DML et Tobe Nwigwe. Le public était aussi à l'affût d'une collaboration inédite avec le groupe de sa jeunesse : les *NSYNC. Une réunion légendaire entre Lance Bass, JC Chasez, Joey Fatone, Chris Kirkpatrick et l'interprète de "Rock Your Body". En concert à Los Angeles cette semaine, le groupe était ensemble sur scène.

Devant une foule en délire, les *NSYNC ont interprété "Girlfriend", "Bye Bye Bye" ou encore "It's Gonna Be Me". Ils en ont aussi profité pour performer le tout nouveau titre présent sur l'album de Justin Timberlake : "Paradise". Dès le 29 avril prochain, le chanteur part en tournée pour défendre " Everything I Thought It Was". Il passera par les Etats-Unis et l'Europe et sera notamment à Lyon le 6 et 7 septembre prochain.