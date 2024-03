Eminem revient sur les coulisses du clip “My Name Is”

Le rappeur américain fait aussi taire les rumeurs sur son état durant le tournage.

C'est l'un des titres phares de sa discographie. 25 ans après la sortie de "My Name Is", Eminem revient sur le succès de ce morceau produit par Dr. Dre et partage des anecdotes sur le tournage du clip pour "Vevo Footnotes". Il fait également taire certaines rumeurs.

Premier single du deuxième album d'Eminem "The Slim Shady LP", "My Name Is" rencontre un grand succès à sa parution en 1999. Il gagne même le "Grammy Award de la meilleure chanson rap". À l'occasion des 25 ans de ce hit surpuissant porté par une instrumentale signée Dr. Dre, Eminem raconte en exclusivité les coulisses du clip réalisé par Philip Atwell et qui comptabilise aujourd'hui plus de 258 millions de vues sur Youtube. "Nous avons tourné cette vidéo quelques mois après avoir enregistré la chanson..., explique le rappeur pour "Vevo Footnotes". Cette vidéo a été la première chose à gros budget que j'aie jamais faite. C'était tellement important de faire l'expérience d'une scène sonore, d'une équipe de tournage et de toutes les choses qui viennent avec le tournage de quelque chose à cette échelle. C'était une courbe d'apprentissage si énorme pour voir à quoi ressemblait une grande production hollywoodienne".

À l'époque, une rumeur court sur une des scènes du visuel, où Eminem serait sous l'emprise de stupéfiant. "Si vous regardez de près mes yeux pendant la scène où j'étais habillé comme Bill Clinton, il peut sembler que j'étais défoncé l'ecstasy pendant cette partie du tournage... mais ce n'est qu'une rumeur", avoue-t-il, mettant un point final à cette longue théorie.