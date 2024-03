Aya Nakamura pourrait chanter à la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques

Son rendez-vous à l'Elysée la semaine dernière a donné la puce à l'oreille...

La date fatidique du début des Jeux Olympiques de Paris approche à grand pas. Et la question que tout le monde se pose concerne la fameuse cérémonie d'ouverture. Si des rumeurs autour de Daft Punk tournaient, le duo français a refusé la proposition de la ville de Paris. Aujourd'hui, c'est le nom d'Aya Nakamura qui ressort qui pour introduire l'évènement.

En rendez-vous à l'Elysée le 19 février dernier, Aya Nakamura est arrivée en "en tailleur noir discret et en catimini", d'après l'Express. D'après le journal français, la chanteuse n'était pas là par hasard. Alors que les Jeux Olympiques de Paris débuteront le 26 juillet prochain, l'interrogation autour de la cérémonie d'ouverture se fait de plus en plus forte et une discussion entre le Président de la République et l'interprète de "Hypé" donne la puce à l'oreille. "Alors, quels chanteurs ou quelles chansons du répertoire français comptent pour vous ?", lui demande Emmanuel Macron. "J'aime beaucoup Édith Piaf", lui répond Aya Nakamura. Une réponse qui plaît beaucoup au Président, qui rétorque alors : "Eh bien, il faut que le jour J vous chantiez ce que vous aimez".

Pour l'Express, il n'y a plus aucun doute : c'est Aya Nakamura qui assurera la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris. Une fête qui doit retranscrire "l’universalisme des valeurs françaises", apprend-on. Si la chanteuse estime qu'il y a "un certain déni" à son sujet en France, Aya Nakamura qui chante Edith Piaf, on n'aurait pas pu imaginer meilleure introduction pour les JO.