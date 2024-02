Kanye West et Ty Dolla $ign : ils auraient utilisé la musique d'Ozzy Osbourne et Donna Summer sans autorisation

En même temps, Kanye et les droits d'auteur, ça a toujours été compliqué...

Kanye West a réussi à concentrer toute l'attention des médias avec la sortie de "Vultures" le 10 février dernier. Son album commun avec Ty Dolla $ign avait été repoussé de nombreuses fois, mais il a fini par sortir et évidemment, il a créé l'événement. Il faut dire que Kanye a mis le paquet niveau marketing, avec des séances d'écoutes à plus de 20 000 invités (mais en full playback...) et que l'album s'est donc assez bien vendu. Mais qui dit album de Kanye, dit forcément polémique depuis quelques années.

Cette fois, c'est Ozzy Osbourne qui a lancé une polémique concernant l'album. En effet, Kanye et Ty Dolla $ign auraient utilisé quelques notes venant d'une version live de "Iron Man", de Black Sabbath, pour son morceau "Carnival", sur lequel on retrouve également Playboi Carti et Rich The Kid. Dans un tweet, l'artiste s'est emporté contre Yeezy : "Kanye a demandé la permission de sampler un échantillon de la version live d'Iron Man en 1983 sans les "vocals", et on lu ia refusé cette permission parce qu'il est antisémite et a causé de la peine à beaucoup de gens. Il n'a pas tenu compte du refus et a utilisé le sample lors de sa listenning party. Je ne veux pas que mon nom soit associé au sien".

. @KANYEWEST ASKED PERMISSION TO SAMPLE A SECTION OF A 1983 LIVE PERFORMANCE OF “IRON MAN” FROM THE US FESTIVAL WITHOUT VOCALS & WAS REFUSED PERMISSION BECAUSE HE IS AN ANTISEMITE AND HAS CAUSED UNTOLD HEARTACHE TO MANY. HE WENT AHEAD AND USED THE SAMPLE ANYWAY AT HIS ALBUM… — Ozzy Osbourne (@OzzyOsbourne) February 9, 2024

On peut dire que tonton Ozzy en avait gros sur le coeur. Ça n'est toutefois pas le seul à attaquer Kanye West, puisque d'après TMZ, Yeezy aurait également utilisé un sample non autorisé de la voix de Donna Summer pour son morceau "Good (Don't die)". Là encore, il aurait demandé l'autorisation de sampler, qui lui a été refusée par les ayants-droits, et a décidé d'utiliser tout de même les samples de Donna Summer, et plus précisément le morceau "I Feel Love". Il est aussi accusé d'avoir changé certaines paroles, toujours sans permission. Bref, on espère pour lui qu'il va faire un max de thunes avec son album, car ça va lui coûter cher en frais de justice...