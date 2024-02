Booba relance son clash avec Gims

"Sacré marabout !"

Bien que son actualité musicale soit très agitée avec la sortie de son album, Booba ne laisse pas de côté ses clashs quotidiens. Celui avec Gims a repris de plus belle quand Booba l’épingle sur son compte X accompagné d’une vidéo et de deux mots simples : "Sacré Marabout !".

Dans la vidéo, on peut entendre Gims dire : "Rien ne fonctionne Winny, ça ne marche plus, tu dois être en train de te poser des questions. Tout ce que tu entreprends, c’est la malédiction ! T’es maudit, Winny, t’es maudit parce que tu as blasphémé. Booba en rajoute une couche avec une story de Gims sponsorisée par des paris sportifs. Il écrit : "Paris sportifs halal ! Tu souffres, faut payer les sacs à la sorcière..."

.@GIMS Paris sportifs halal 🙌🏾 Tu souffres faut payer les sacs à la sorcière... pic.twitter.com/G7whD66fKx — Booba (@booba) February 10, 2024