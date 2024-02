Booba : les chiffres fous de "AD VITAM AETERNAM"

Le Duc revient fort.

Booba a fait son grand retour avec "Ad Vitam Æternam", sorti ce vendredi 09 février 2024. Au-delà des réactions enflammées des fans sur X, des punchlines et scuds à foison, les premières retombées en termes de ventes et de streaming sont excellentes.

Le projet cumulerait plus de 3 358 000 streams en 24 h seulement sur Spotify, selon VentesRap. Et ce n'est pas seulement en France que le Duc explose. Il serait en effet l'artiste le plus écouté en ce moment dans 14 pays différents sur Apple Music ! Algérie, Belgique, Bénin, Cameroun, Côte d'Ivoire, Luxembourg… tous semblent être conquis par le retour de l'interprète de "Sport Billy".

📈 « AD VITAM ÆTERNAM » de Booba cumule 3,35M de streams en 24h sur Spotify France ! pic.twitter.com/JuOdY2L2qR — Ventes Rap (@VentesFRap) February 10, 2024

Booba est N°1 dans 14 pays sur Apple Music pic.twitter.com/V6mVTBJqFP — Lovro GloGang  🇭🇷 (@L0VR0DuGloGang) February 10, 2024 Selon Cstar, "6g" est entré à la troisième place du Top streaming de France. Un son qui plaît particulièrement, avec son intro samplée de Francis Cabrel.