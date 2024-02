Grammy Awards 2024 : la liste des gagnants

Killer Mike, Jay-Z, SZA ou encore Victoria Monét, qui est reparti avec un prix cette année ?

Comme chaque année, la prestigieuse cérémonie des Grammy Awards récompense les meilleurs artistes de l'année. Pour sa 66e édition présentée par l'humoriste Trevor Noah, l'industrie de la musique s'est rendue à la Crypto.com Arena à Los Angeles. Un beau gratin de stars à fouler le tapis rouge et a également remporter les prestigieux prix de la cérémonie. Le hip-hop et le R&B a été célébré, aussi défendu par Jay-Z dans un discours bouillant. Retour sur les gagnants des Grammy Awards 2024.

Cette année, le grand vainqueur côté rap n'est autre que Killer Mike et son album "Michael" sorti en juin 2024. Il remporte le Grammy du "Meilleur album rap" face à Drake, Nas, Metro Boomin et Travis Scott. Ce n'est pas la seule récompense qu'il obtient. Le rappeur américain reçoit aussi le Grammy de la "Meilleure chanson rap" avec "Scientists & Engineers", qu'il partage avec André 3000, Eryn Allen Kane et Future. Ce titre décroche un deuxième prix avec la "Meilleure performance rap".

J. Cole et Lil Durk repartent eux avec la "Meilleure performance rap mélodique" pour leur collaboration sur "All My Life", tandis que Lecrae obtient lui le Grammy Award de la "Meilleure performance/chanson de musique chrétienne contemporaine". Jay-Z repart lui aussi avec un Grammy afin d'honorer sa carrière : le "Dr. Dre Global Impact Award".

Côté R&B, on célèbre le talent de Victoria Monét. La chanteuse américaine obtient le Grammy de la "Révélation de l'année", ainsi que le "Meilleur album de R&B" avec "Jaguar II" face à Summer Walker, Emily King, Babyface et Coco Jones. Cette dernière repart avec le prix de la "Meilleure performance R&B" avec "ICU". Autre gagnante de cette 66e cérémonie des Grammy Awards : SZA et son très acclamé deuxième album, "SOS". Elle remporte la "Meilleure performance Pop en duo/groupe" avec son featuring avec Phoebe Bridgers "Ghost in the Machine" et également la "Meilleure chanson R&B" avec "Snooze". "SOS" obtient le prix du "Meilleur album de R&B progressif" de l'année. À noter aussi la victoire de Tyla pour la "Meilleure performance de musique afro" avec son hit, "Water".